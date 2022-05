Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr fest bei 3.201,09 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit sehr fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3.127,69) um 73,4 Punkte oder 2,35 Prozent auf 3.201,09 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 2,23 Prozent oder 35,22 Punkten bei 1.611,93 Einheiten.

Laut einem Experten zeichne sich eine Beruhigung an den Märkten ab. Gute Vorgaben aus Asien sorgten am Vormittag für Auftrieb. Für etwas Hoffnung sorgte hier die Aussicht auf weniger Corona-Beschränkungen in China. In der Wirtschaftsmetropole Shanghai wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet.

Am Nachmittag lieferte dann eine freundlich tendierende Wall Street zusätzliche Unterstützung. Auch Konjunkturdaten aus Europa überraschten positiv: Die Wirtschaft der Eurozone wuchs nach jüngsten Zahlen im Winter etwas stärker als erwartet. Zudem schwächte sich in Italien die Inflation auf hohem Niveau etwas ab.

ger/pma

ISIN AT0000999982