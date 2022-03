Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr fest bei 3.381,67 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag bei gutem Volumen mit sehr fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX zog gegenüber dem Montag-Schluss (3.264,89) um 116,78 Punkte oder 3,58 Prozent auf 3.381,67 Zähler an. Der ATX Prime schloss mit einem satten Plus von 3,34 Prozent oder 54,89 Punkten bei 1.699,03 Einheiten.

Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich mit klaren Kurszuwächsen. Marktbeobachter verwiesen auf erste Signale einer möglichen Entspannung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine trafen sich heute Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul.

Russland will nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine "militärischen Aktivitäten" in der Ukraine bei Kiew und Tschernihiw deutlich reduzieren. Diese Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilte der Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin mit.

ger/pma

ISIN AT0000999982