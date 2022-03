Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr fest bei 3.405,49 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit sehr fester Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3.350,50) um 54,99 Punkte oder 1,64 Prozent auf 3.405,49 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 1,48 Prozent oder 24,94 Punkten bei 1.712,31 Einheiten.

Auch an den anderen europäischen Aktienmärkten ging es trotz unveränderter Belastungsfaktoren durch den Ukraine-Krieg nach oben. Die Nervosität unter den Anlegern sei weiterhin groß, kommentierte ein Marktbeobachter und verwies auf Inflationssorgen und Rezessionsängste.

Ins Blickfeld der Anleger rückten Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Vorabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Leitzinserhöhungen avisierte. Zudem warnte Powell, der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte "bedeutende Folgen" für die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA haben.

ger/pma

ISIN AT0000999982