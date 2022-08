Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr schwach bei 2.954,65 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit sehr schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3.013,07) um 58,42 Punkte oder 1,94 Prozent auf 2.954,65 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 1,83 Prozent oder 27,87 Punkten bei 1.494,23 Einheiten.

Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich zu Wochenbeginn einheitlich mit klaren Abschlägen. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die wieder zunehmende Zins- und Wachstumssorgen. Der Gaspreis in Europa hat seinen Höhenflug zu Beginn der Woche fortgesetzt. Russland hatte am Freitagabend angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen.

Laut Marktbeobachtern wirft auch das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole bereits seine Schatten voraus - viele Anleger halten sich im Vorfeld zurück. Anleger spekulieren, dass die US-Notenbank weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen.

ger/ste

ISIN AT0000999982