Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr schwach bei 3.388,98 Punkten

Die Wiener Börse ist zu Wochenbeginn stark unter Abgabedruck geraten. Der heimische Leitindex ATX rutschte gegenüber dem Freitag-Schluss (3.506,14) um 117,16 Punkte oder 3,34 Prozent auf 3.388,98 Zähler ab. Noch deutlichere Verlaufsverluste konnten im Späthandel etwas eingegrenzt werden. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 3,19 Prozent oder 56,24 Punkten bei 1.709,50 Einheiten.

Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich angesichts der Eskalation des Krieges in der Ukraine einheitlich im Minus, wenn auch weniger stark. Marktbeobachter verwiesen auf die verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland und deren mögliche wirtschaftliche Konsequenzen.

In der Nacht zum Montag hat die EU ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt, darunter ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Auch werden russische Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen.

In Wien aber auch an den anderen europäischen Börsen mussten vor allem Bankaktien herbe Kursverluste verbuchen.

