Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sehr schwach bei 3.730,84 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag bei gutem Volumen mit sehr schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Freitag-Schluss (3.816,10) um 85,26 Punkte oder 2,23 Prozent auf 3.730,84 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 2,23 Prozent oder 42,74 Punkten bei 1.874,09 Einheiten. Auch das europäische Umfeld lag einheitlich tief im roten Bereich. Die US-Börsen blieben am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

An den europäischen Finanzmärkten war die Nervosität der Anleger wegen eines möglichen russischen Einmarschs in die Ukraine erneut stark zu spüren. Hinzu kommt die Sorge vor höheren Leitzinsen, kommentierte ein Marktbeobachter. So sprechen sich Kreisen zufolge immer mehr EZB-Mitglieder für eine Zinserhöhung bereits in diesem Jahr aus.

Im Frühhandel kam von neuen Hoffnungen in der Russland-Ukraine-Krise noch Unterstützung für die Märkte. So ist zur Deeskalation ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Der Kreml hat die Hoffnungen auf ein baldiges Treffen zur Entspannung des Ukraine-Konflikts allerdings gedämpft. "Es gibt soweit keine konkreten Pläne dazu", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Für Nervosität sorgt auch die anhaltende russische Truppenpräsenz an der Grenze zur Ukraine, hieß es von einem Marktbeobachter.

ger/ste

ISIN AT0000999982