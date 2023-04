Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX sinkt auf 3.234,72 Einheiten

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Im Späthandel brachte eine negative Stimmung an der Wall Street Gegenwind. Aber bereits am Vormittag wurden Abgaben verzeichnet. Der ATX sank letzten Endes um 0,75 Prozent auf 3.234,72 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,75 Prozent auf 1.633,05 Punkte.

Konjunkturseitig blieb das vom Conference Board ermittelte US-Verbrauchervertrauen hinter den Schätzungen zurück. Belastet wurde der Indikator durch spürbar eingetrübte Erwartungen, die laut dem Marktforschungsinstitut weiterhin auf eine Rezession hindeuten. Die Bewertung der aktuellen Lage hellte sich hingegen etwas auf.

Auf Unternehmensseite richteten sich die Blicke auf die Aktien der BAWAG (minus 3,2 Prozent), nachdem der Konzern seine Bücher geöffnet hatte. Auch Mayr-Melnhof (minus 4,6 Prozent) legte am Dienstag Ergebnisse vor.

ISIN AT0000999982