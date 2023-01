Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX steigert sich um 0,29 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX knüpfte mit plus 0,29 Prozent auf 3.329,08 Einheiten an seine gestrigen Aufschläge an. Der ATX Prime steigerte sich um 0,30 Prozent auf 1.673,69 Zähler.

Die Wirtschaft im Euroraum kehrte zu Jahresbeginn überraschend in die Wachstumsspur zurück. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - legte im Jänner um 0,9 Zähler auf 50,2 Punkte zu, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Ab 50 Zählern signalisiert das Barometer Wachstum.

Anleger dürften diese Entwicklung positiv bewertet haben, auch wenn damit bei der Zinssitzung der EZB kommende Woche ein Zinsschritt von 50 Basispunkten wahrscheinlicher geworden ist. In der Vorwoche hatten Marktteilnehmer noch auf einen geringeren Zinsschritt von 25 Punkten spekuliert.

sto/spa

ISIN AT0000999982