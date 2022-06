Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX steigert sich um 1,46 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montag mit klaren Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. In der Vorwoche waren noch deutliche Verluste verbucht worden. Nun dürfte sich der heimische Markt zumindest vorübergehend stabilisiert haben. Aus den USA blieben am Berichtstag feiertagsbedingt Impulse aus.

Der heimische Leitindex ATX gewann satte 1,46 Prozent auf 3.055,79 Einheiten. Der ATX Prime ging mit plus 1,36 Prozent bei 1.545,53 Zählern aus dem Handel.

Weiterhin prägen Inflations- und Zinssorgen die Geschehnisse am Markt ebenso wie zunehmende Konjunkturängste, hieß es. Zudem würde auch eine Energiekrise, ausgelöst durch Russlands Angriff auf die Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen, Rezessionsängste schüren. Die Unsicherheiten und damit auch die Volatilität an den Märkten bleibe hoch.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat indes den geplanten Zinserhöhungskurs der Euro-Notenbank angesichts des anhaltenden Inflationsschubs im Euroraum bestätigt. Die EZB habe vor, die Zinsen im Juli um 0,25 Prozentpunkte anzuheben und dann erneut im September, sagte Lagarde im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel.

