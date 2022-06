Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX steigt 0,83 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX schloss um 0,83 Prozent höher auf 3.370,21 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,79 Prozent auf 1.693,18 Zähler. Ab Mittag notierten die Wiener Indizes mit einer Seitwärtsbewegung in einer relativ engen Bandbreite - auch der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag sorgte nicht für größere Ausschläge.

In den USA sind im Mai mehr Stellen entstanden als gedacht. Im vergangenen Monat schufen die Firmen 390.000 neue Jobs, befragte Ökonomen hatten nur mit 325.000 gerechnet. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verharrte im Mai auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent - ein Niveau, das der von der Notenbank Fed angestrebten Vollbeschäftigung entsprechen dürfte. Die US-Notenbank dürfe sich jetzt erst recht in ihrem Kurs rascher Zinserhöhungen bestätigt fühlen, hieß es am Markt.

Die kräftigsten Aufschläge sahen vor dem Wochenende Verbund und Porr, die mit einem Plus von je rund 2,8 Prozent an der Spitze der Kursgewinner im prime market aus dem Handel gingen. Vienna Insurance Group konnten 2,6 Prozent zulegen und auch OMV gewannen 2,1 Prozent. Immofinanz rutschten hingegen mit minus 5,1 Prozent ans unterste Ende des Kurszettels. Raiffeisen Bank international büßten 1,9 Prozent ein.

