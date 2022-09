Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX steigt um 0,30 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ging in einer Handelssitzung mit mehreren Vorzeichenwechseln letzten Endes mit plus 0,30 Prozent bei 2.898,80 Einheiten aus dem Handel. Der ATX Prime gewann 0,22 Prozent auf 1.467,36 Zähler.

Auf Monatssicht gaben beide Aktienbarometer allerdings um mehr als vier Prozent nach. Der August war geprägt von Inflations-, Zins- und letzten Endes auch Konjunktursorgen. Und vor genau diesem Hintergrund standen heute veröffentlichten Eurozonen-Inflationszahlen zum August im Fokus.

So stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Das ist die höchste Rate seit Bestehen des Euro-Währungsgebiets. Die Markterwartungen wurden leicht übertroffen. Die EZB steuert angesichts der hohen Teuerung auf eine deutliche Zinsanhebung zu, wenn sich der geldpolitische Rat in der kommenden Woche trifft. Selbst ein besonders kräftiger Schritt um 0,75 Prozentpunkte gilt nach entsprechenden Äußerungen ranghoher Notenbanker als möglich.

sto/mik

ISIN AT0000999982