Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX steigt um 0,80 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zuwächsen aus dem Handel gegangen, nachdem es zum Beginn der Woche noch hinab gegangen war. Der heimische Leitindex ATX gewann 0,80 Prozent auf 3.383,71 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,74 Prozent auf 1.700,00 Zähler.

Nachdem am Vormittag positive Wirtschaftswachstumszahlen in Europa im Fokus gestanden hatten, rückten am Nachmittag in den USA die Arbeitskosten des vergangenen Herbsts in den Mittelpunkt. Der entsprechende Index stieg etwas schwächer als im Vorfeld erwartet.

Die Blicke dürften nun mehrheitlich auf die Zinsentscheidungen der Federal Reserve (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) jeweils am Mittwoch und Donnerstag wandern. Im Falle der Fed gehen Experten mehrheitlich von einem Zinsschritt von 25 Basispunkten aus, bei der EZB wird eine Anhebung um 50 Punkte erwartet. Marktbeobachter werden im Anschluss der Entscheidungen auch aufmerksam den begleitenden Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde folgen.

