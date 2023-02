Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,14 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursverlusten geschlossen. Der Leitindex ATX konnte sich von den Tiefstständen am Vormittag deutlich entfernen, am Ende stand ein kleines Minus von 0,14 Prozent auf 3.495,97 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor ebenfalls 0,14 Prozent auf 1.758,09 Zähler. Damit endete die dreitägige Gewinnserie am Wiener Markt - wachsende Zinssorgen rückten zuletzt wieder verstärkt in den Fokus der Investoren und trübten die Stimmung.

In Wien standen mit Blick auf Einzelwerte einige Ergebnisvorlagen im Fokus. Die Strabag (minus 0,8 Prozent) und Rosenbauer (plus 1,2 Prozent) veröffentlichten Zahlen für 2022. DO&CO legten Quartalsergebnisse vor, die Aktien schlossen nach weiten Strecken im Minus mit einem Aufschlag von gut zwei Prozent.

Daneben gab es größere Kursbewegungen bei UBM (minus 3,6 Prozent) und Warimpex (minus 3,2 Prozent) zu sehen. Mit Blick auf die Branchentafel standen Ölwerte etwas unter Abgabedruck. Schoeller-Bleckmann fielen um 2,9 Prozent, bei OMV ging es um 1,1 Prozent nach unten. Gesucht waren dagegen vor dem Wochenende Versorgeraktien. Verbund kletterten um 1,4 Prozent nach oben, EVN legten um 1,2 Prozent zu.

ISIN AT0000999982