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01.09.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,15 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat gegen Handelsschluss hin zu einem Endspurt angesetzt, den Handel am Dienstag aber trotzdem mit Abschlägen beendet. Der heimische Leitindex ATX ging um 0,15 Prozent tiefer bei 6.758,19 Einheiten aus der Sitzung. Der ATX Prime schloss um 0,20 Prozent leichter bei 3.321,50 Punkten den Tag ab. Die europäischen Börsen fuhren mehrheitlich ebenfalls Verluste ein.
Der Tag war geprägt durch steigende Ölpreise, nachdem im Iran-Krieg wieder Tanker beschossen werden, und zunehmenden Inflationssorgen. Die Verbraucherpreise stiegen nämlich im August um kräftige 3,3 Prozent, nach 2,9 Prozent im Juli, wie das EU-Statistikamt mitteilte. So mehren sich auch die Signale, dass die EZB nächste Woche die Zinsen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit hinaufsetzen wird.
Von den steigenden Ölpreisen profitierend tendierten die OMV-Papiere mit plus 2,0 Prozent an der Spitze des Leitindex.
moe/spa
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