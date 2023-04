Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,20 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leichten Verlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit minus 0,20 Prozent bei 3.255,66 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf überwogen die negativen Vorzeichen. Neben unerwartet schwachen US-Konjunkturnachrichten wurden international zudem die Gewinnzahlen des US-Elektroautobauers Tesla mit Enttäuschung aufgenommen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage recht dünn. Bereits am Vorabend hatte KapschTrafficCom die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022/23 zurückgeschraubt.

ste/mik

ISIN AT0000999982