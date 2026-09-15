Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,25 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag nach einem kurzen Aufbäumen mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX lag mit einem Abschlag von 0,25 Prozent auf 6.746,53 Punkten. Der breitere ATX Prime gab 0,24 Prozent auf 3.311,48 Einheiten ab. Die europäischen Börsen zeigten sich ebenfalls mit Abgaben.

Zu einem großen Teil dafür verantwortlich sind die steigenden Ölpreise, die am Nachmittag wieder zulegten, nachdem sie zuvor noch anfängliche Gewinne abgegeben hatten. Haupttreiber der Ölpreise bleibt aber wenig überraschend der Iran-Krieg. Eine Öffnung der Straße von Hormuz ist weiterhin nicht in Sicht.

Der internationale Blick der Anleger richtet sich derzeit besonders auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch. Am Markt ist eine Leitzins-Erhöhung inzwischen zu 90 Prozent eingepreist.

Mit Verlusten zwischen 0,2 und 1,5 Prozent gingen heute die Bankwerte aus dem Handel der Wiener Börse und folgten damit der internationalen Abwärtstendenz von Finanztiteln.

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