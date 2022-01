Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,34 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit Verlusten beendet. Der ATX gab um 0,34 Prozent auf 3.966,44 Punkte nach. Der ATX Prime fiel um 0,31 Prozent auf 1.987,70 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine überwiegend positive Stimmung zu beobachten. Auch an der Wall Street legten die Aktienkurse nach den jüngsten Abschlägen deutlich zu.

Sorgen über die rasante Preisentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks stehen an den Finanzmärkten aber weiterhin im Blickfeld. Die Inflation im Euroraum hat Ende 2021 einen Rekordwert erreicht. In Österreich kletterte die Inflation im Vorjahr auf den höchsten Wert seit zehn Jahren. Trotz der zurzeit hohen Inflation in der Eurozone kommt eine rasche Zinswende für die EZB laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde nicht infrage. In den USA wird eine Leitzinserhöhung bereits im März erwartet.

ste/sto

ISIN AT0000999982