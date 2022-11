Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,37 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag in einem erneut überwiegend negativen internationalen Börsenumfeld ebenfalls tiefer beendet. Der ATX gab um 0,37 Prozent auf 3.175,19 Einheiten nach und weitete damit die Vortagesverluste aus, nachdem der heimische Leitindex zuvor eine viertägige Gewinnserie absolviert hatte. Marktbeobachter verwiesen international auf eine Konsolidierungsbewegung nach dem jüngsten Aufwärtsschub an den Aktienmärkten.

In der laufenden Berichtssaison publizierten am heimischen Markt UNIQA, DO&CO und Flughafen Wien aktuelle Quartalszahlen.

