Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,45 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel schwächer beendet. Der heimische Leitindex ATX büßte 0,45 Prozent auf 3.181,01 Einheiten ein. Belastet von einer gebremsten internationalen Anlegerstimmung ging es auch für den ATX erneut ins Minus. Damit wurde in Wien bereits der 3. Verlusttag in Folge absolviert.

Am heimischen Markt prägte am Berichtstag vor allem die laufende Berichtssaison das Geschehen. Quartalszahlen wurden vor Handelsstart von der Addiko Bank, Polytec, Verbund und Wienerberger vorgelegt.

ste/spa

ISIN AT0000999982