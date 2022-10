Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,49 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,49 Prozent auf 2.783,04 Einheiten ab, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten zur Wochenmitte eine gebremste Stimmung vor. Nach dem jüngsten Erholungsschub an den Börsen verhielten sich die Anleger international zurückhaltend.

Für Sorgenfalten bei den Anlegern sorgt unverändert die hohe Inflationsentwicklung in vielen Ländern. Die Inflation ist in Österreich im September weiter gestiegen und erstmals seit 70 Jahren mit 10,5 Prozent in den zweistelligen Bereich geklettert. Ein höherer Anstieg der Verbraucherpreise wurde zuletzt im Juli 1952 gemessen.

ste/spo

ISIN AT0000999982