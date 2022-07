Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,51 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch in einer schwachen internationalen Anlegerstimmung ebenfalls mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 2.853,61 Punkten. Auf die Aktienkurse drückte dies- und jenseits des Atlantiks die rasant gestiegene Inflation in den USA.

Die Verbraucherpreise stiegen in den Vereinigten Staaten im Juni auf Jahressicht überraschend deutlich um 9,1 Prozent und erreichten damit den höchsten Wert seit über 40 Jahren. Diese Entwicklung verstärkte wieder die Sorgen vor deutlichen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, worunter die Wirtschaft leiden könnte.

ISIN AT0000999982