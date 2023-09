Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,55 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab um 0,55 Prozent auf 3.175,66 Punkte nach. Damit wurde die jüngste Gewinnstrecke am heimische Markt mit drei Plustagen in Folge beendet. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen überwiegend abwärts. Die klaren Handelsimpulse wurden jedoch vermisst. Im Blickfeld steht zudem bereits die in der kommenden Woche anstehende EZB-Zinsentscheidung.

Der jüngste Höhenflug der Ölpreise hat hingegen die Inflations- und damit Konjunktursorgen zuletzt wieder angeheizt und belastete damit international etwas die Aktienkurse. Die Ölpreise notieren aktuell in der Nähe ihrer zehnmonatigen Höchststände.

In Wien rückte auf Unternehmensebene Zumtobel nach einer Zahlenvorlage ins Blickfeld. Die Titel des Vorarlberger Leuchtenherstellers schlossen mit minus ein Prozent. Die Erste Group bewertete die Erstquartalsergebnisse als im Rahmen der Erwartungen schwach.

ste/kve

ISIN AT0000999982