Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,58 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach Verlaufsgewinnen schwächer geschlossen. Der ATX gab um 0,58 Prozent auf 3.212,68 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen herrschte hingegen zum Sitzungsende überwiegend eine freundliche Tendenz vor und die Wall Street gab nach den deutlichen Vortageszuwächsen nun im Verlauf nach.

Positiv aufgenommene Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hatten an den US-Börsen am Vorabend noch beflügelt und auch die Aktienmärkte in Europa legten im Frühhandel klar zu. Powell hatte unter anderem in Aussicht gestellt, dass im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein könnte. Die am Berichtstag veröffentlichten Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks lieferten keine klaren Handelsimpulse.

ste/sto

ISIN AT0000999982