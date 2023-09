Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,59 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Inflationszahlen mit schwächerer Tendenz den Handel beendet. Der heimische Leitindex ATX büßte zum Sitzungsende 0,59 Prozent auf 3.145,71 Punkte ein. Auch vor der Bekanntgabe der US-Zahlen lag er bereits in der Verlustzone. Die europäischen Leitbörsen schlossen überwiegend leicht ins Minus.

In den USA sind im August die Verbraucherpreise zum Vorjahreszeitraum um 3,7 Prozent angewachsen und lagen damit etwas über den Prognosen der Volkswirte. Die Inflationsdaten haben erheblichen Einfluss auf die Zinsentscheidung der Fed in der kommenden Woche. Bereits morgen gibt die EZB ihre Leitzinsentscheidung bekannt, was ebenfalls für zurückhaltende Anleger sorgte.

ste/spa

ISIN AT0000999982