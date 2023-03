Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,65 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel im Minus beendet. Der heimische Leitindex ATX gab 0,65 Prozent auf 3.162,80 Punkte nach. Im Späthandel schloss sich der ATX nicht der Aufwärtsbewegung an den europäischen Leitbörsen dank einer starken Stimmung an der Wall Street an.

In Wien sorgte vor allem der Abwärtsdruck bei den schwergewichteten Banken für etwas deutlichere Verluste. BAWAG verbilligten sich um zwei Prozent. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus in Höhe von ebenfalls zwei Prozent verbuchen und Raiffeisen Bank International büßten 1,8 Prozent ein.

