Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,7 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX verlor in einer überwiegend schwachen europäischen Börsenstimmung 0,70 Prozent auf 2.950,74 Einheiten.

Bereits am Vorabend hatte die Wall Street tiefrote Vorgaben geliefert und am Berichtstag ging es im Verlauf mit den US-Aktienkursen weiter abwärts. An den US-Börsen lastet die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen auf ein höheres als bisher erwartetes Niveau im kommenden Jahr merklich auf der Stimmung der Anleger.

Am heimische Aktienmarkt prägte die auf Hochtouren laufende Berichtssaison das Handelsgeschehen und sorgte für deutliche Kursbewegungen bei den entsprechenden Werten. Quartalszahlen vermeldeten AT&S, Mayr-Melnhof, Lenzing, Raiffeisen Bank International (RBI) und der Verbund.

ste/mik

ISIN AT0000999982