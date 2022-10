Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,74 %

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX schloss um 0,74 Prozent schwächer auf 2.775,09 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,68 Prozent auf 1.399,93 Zähler.

Der heimische Markt lag von Sitzungsbeginn an klar im Minus und weitete die Kursverluste zeitweise deutlich aus - eine freundliche Wall Street leitete dann am Nachmittag eine Aufwärtsbewegung ein, die Abschläge konnten deutlich eingegrenzt werden. Dennoch konnte die Wiener Börse die Sorgen nicht ganz abschütteln - es blieb ein Minus vor dem Wochenende. Inflations-, Zins-und Konjunktursorgen rückten laut Marktbeobachtern wieder zunehmend in den Vordergrund.

Die kräftigsten Verlaufsverluste vor dem Wochenende verbuchten Warimpex, die um 5,6 Prozent abrutschten. Unter den ATX-Schwergewichten büßten Wienerberger 3,1 Prozent ein. Auch die Aktien der Versorger wurden verkauft. EVN beendeten die Sitzung um 2,9 Prozent schwächer, Verbund rutschten um 2,7 Prozent nach unten.

ISIN AT0000999982