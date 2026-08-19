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19.08.2026 18:03:00

Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,74 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,74 Prozent und 6.592,91 Punkten. Der marktbreite ATX Prime fiel um 0,72 Prozent auf 3.245,27 Zähler. Andere Börsen in Europa zeigten sich am Mittwoch wenig bewegt und großteils leicht im Minus.

Für einzelne größere Kursbewegungen sorgten in Wien neue Quartalsergebnismeldungen. Aktien des Flughafen Wien stiegen nach gut aufgenommenen Zahlen um 4,0 Prozent und waren damit die Tagesgewinner im ATX Prime. FACC verloren nach Meldung von Ergebnissen hingegen 4,5 Prozent. Steyr Motors legten trotz der Meldung eines Halbjahresverlusts 1,8 Prozent zu. Allerdings hat die Aktie schon zu Wochenbeginn nach einer Gewinnwarnung rund ein Viertel an Wert eingebüßt.

mik/sto

ISIN AT0000999982

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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