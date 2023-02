Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,82 Prozent

Die Wiener Börse hat ihren Mittwochshandel erneut im Minus beendet. Der heimische Leitindex ATX gab um weitere 0,82 Prozent auf 3.459,26 Punkte nach. Nach drei leichten Minustagen in Folge ging es damit nun deutlicher in die Verlustzone. Auch an den europäischen Leitbörsen setzte sich die jüngste Konsolidierung fort.

International lasteten unverändert die Sorgen vor anziehenden Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks auf den Aktienkursen. Die EZB wird trotz einer verhaltenen Konjunkturdynamik weiter an der Zinsschraube drehen, schrieben etwa die Helaba-Analysten. Am Abend steht das FOMC-Sitzungsprotokoll zur Veröffentlichung an und wird von den Marktteilnehmern auf Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der US-Notenbank überprüft, hieß es weiter von den Experten.

ISIN AT0000999982