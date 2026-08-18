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18.08.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,89 Prozent
Die Wiener Börse ist heute mit einem erklecklichen Minus aus dem Tag gegangen - bedingt durch steigende Ölpreise wegen des unaufgelösten Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Der Leitindex ATX gab 0,89 Prozent auf 6.642,38 Punkte nach. Der breitere ATX Prime büßte 0,92 Prozent auf 3.268,68 Zähler ein. An den europäischen Börsen zeigte sich ein ähnliches Bild.
Positive Konjunkturaussichten für Deutschland brachten keine Impulse in die Märkte. Auch US-Konjunkturdaten hinterlassen noch keine Spuren.
In Österreich konnten Öl- und Energiewerte von den anziehenden Ölpreisen profitieren. Einen Dämpfer gab es für AT&S, die dem europäischen Abwärtstrend für KI-abhängige Werte folgend 14,2 Prozent abgeben mussten.
moe/spa
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