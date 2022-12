Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 0,94 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,94 Prozent auf 3.161,42 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf gab es überwiegend Kursverluste zu beobachten. Marktbeobachter verwiesen auf abwartende Investoren. Die in der kommenden Woche anstehenden Zinssitzungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank sorgten für internationale Zurückhaltung.

Die Zinserhöhungswartungen sind laut Helaba-Analysten zuletzt etwas größer geworden, was den robusten Konjunkturzahlen vor allem in den USA zugeschrieben werden darf. Zudem haben Vertreter der Notenbanken immer wieder deutlich gemacht, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, hieß es weiter von den Experten.

ste/sto

ISIN AT0000999982