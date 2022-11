Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 1,16 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch in einem schwachen internationalen Börsenumfeld ebenfalls tiefer beendet. Der ATX büßte 1,16 Prozent auf 3.187,11 Punkte ein, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert hatte. Auch die europäischen Leitbörsen beendeten zur Wochenmitte den jüngsten Aufwärtsschub.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Semperit-Aktie nach der Zahlenvorlage des Konzerns mit einem fast zweistelligen Kursabschlag von 9,6 Prozent in den Fokus. Der Gummi- und Kautschukkonzern ist heuer in den ersten drei Quartalen klar in die Verlustzone gerutscht. Der Unternehmensbereich Industrie warf zwar Gewinne ab, doch der Sektor Medizin (Sempermed) riss mit negativen Ergebnisbeiträgen ein Loch in die Bilanz.

ISIN AT0000999982