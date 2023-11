Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 1,2 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,2 Prozent und 3.161,22 Punkten. Belastet wurde der ATX von den Kursverlusten einiger schwer gewichteter Bluechips.

So büßten Lenzing-Aktien 5,0 Prozent ein und waren damit die Tagesverlierer im prime market. Titel des Stromkonzerns Verbund fielen bei hohen Umsätzen um 2,8 Prozent. Größere Abgaben gab es auch in den Ölwerten OMV (minus 3,5 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (minus 3,7 Prozent).

Gegen den Trend gesucht waren AT&S und legten 1,5 Prozent zu. Der Leiterplattenhersteller wird in seinem neuen Werk in Malaysia im nächsten Jahr für den US-Chiphersteller AMD produzieren, sagte ein AT&S-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

ISIN AT0000999982