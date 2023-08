Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 1,21 Prozent

Der Handel an der Wiener Börse ist am Dienstag mit deutlichen Verlusten zu Ende gegangen. Allen voran chinesische Außenhandelsdaten und die Einführung einer Sondersteuer auf Übergewinne italienischer Banken trübten die Marktstimmung. So verlor der Leitindex ATX 1,21 Prozent auf 3.167,52 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 1,16 Prozent auf 1.603,95 Zähler hinab.

Erneut waren Konjunkturdaten aus China ein Belastungsfaktor für die Märkte, die Sorgenfalten der Investoren wurden angesichts enttäuschender Außenhandelsdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wieder größer. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten waren die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent gefallen. Die Importe sanken um 12,4 Prozent.

Nach der überraschenden Ankündigung einer Sondersteuer für Übergewinne von Banken in Italien sind europaweit zudem insbesondere Finanzwerte deutlich unter Druck geraten - auch an der Wiener Börse, wo unter den Geldhäusern BAWAG die größten Kurseinbußen von 3,7 Prozent verbuchten.

ISIN AT0000999982