Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 1,25 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit deutlichen Verlusten aus dem Handelstag verabschiedet. Belastet wurde der heimische Aktienmarkt von einer klar negativen internationalen Anlegerstimmung.

Der heimische Leitindex ATX verlor deutliche 1,25 Prozent auf 3.311,05 Einheiten, nachdem er im Frühhandel klar im Plus notiert hatte. Am Vormittag hatten noch die merklich nachgebenden Rohölnotierungen europaweit unterstützt. Als Belastungsfaktoren galten dann wieder die rasante Inflationsentwicklung in vielen Ländern und der laufende Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

ste/kat

ISIN AT0000999982