Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert 1,3 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,27 Prozent und 3.128,03 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenauftakt nach unten.

Nach einem positiven Start vor dem Hintergrund der vorläufigen Einigung im US-Budgetstreit rutschten die Börsen im weiteren Tagesverlauf ins Minus. Der am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindex zeigte einen Eintrübung der Industriestimmung in der Eurozone.

Am Nachmittag wurde dann auch der US-Einkaufsmanagerindex der Industrie negativ aufgenommen, hieß es. Die Stimmungsdaten aus der US-Industrie fielen zwar besser als erwartet aus, damit dürften nach Einschätzung der Helaba-Analysten aber wieder Ängste vor steigenden Zinsen zunehmen.

mik/ste

ISIN AT0000999982