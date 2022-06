Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert auch am Donnerstag deutlich

Die Wiener Börse hat auch am Donnerstag merklich tiefer geschlossen. Der ATX gab um starke 2,89 Prozent auf 2.915,44 Punkte ab, nachdem er bereits am Mittwoch 2,2 Prozent verloren hatten. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten erneut negative Vorzeichen vor.

International lasteten die Sorgen von einer merklichen Konjunkturabschwächung auf den Kursen. Bereits am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Eine solche zu vermeiden sei "sehr herausfordernd". Hintergrund ist der intensive Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation.

Am Donnerstag enttäuschten nun Konjunkturdaten aus dem Euroraum klar und schürten damit ebenfalls Ängste vor einer Rezession. Die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global gaben im Juni stark nach und fielen auf den tiefsten Stand seit knapp eineinhalb Jahren. Dem Wirtschaftswachstum gehe allmählich die Luft aus, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global.

ste/sto

ISIN AT0000999982