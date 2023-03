Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert deutliche 1,47 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handelstag mit klaren Abschlägen beendet. Der ATX ermäßigte sich um deutliche 1,47 Prozent auf 3.504,85 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die negativen Vorzeichen, die Kursverluste fielen aber deutlich moderater aus. International hielten sich die Investoren vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes am Freitag zurück.

Am heimischen Aktienmarkt rückte Lenzing mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld. Der oberösterreichische Faserhersteller hat im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse um 16,9 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro gesteigert. Das Ergebnis unterm Strich war mit minus 37,2 Mio. Euro aber tiefrot. Die Lenzing-Aktie reagierte mit einem satten Minus von 6,1 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982