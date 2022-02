Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert deutliche 1,8 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag erneut mit deutlichen Verlusten geschlossen. Europaweit herrschte aufgrund der angespannten Lage an der russisch-ukrainischen Grenze eine schwache Stimmung am Aktienmarkt. Angesichts der aktuellen Unsicherheit wollten offenbar viele Anleger ihre Positionen vor dem Wochenende schließen.

Der heimische Leitindex ATX ging mit Abgaben von 1,76 Prozent bei 3.816,10 Einheiten aus dem Handel. Auch der breiter gefasste ATX Prime schloss um 1,66 Prozent schwächer bei 1.916,83 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen und in New York ging es am Freitag erneut klar nach unten.

pma/ste

ISIN AT0000999982