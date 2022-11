Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert geringe 0,12 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Der ATX ging um 0,12 Prozent tiefer bei 3.245,90 Einheiten aus dem Handel. Der ATX Prime verlor 0,15 Prozent auf 1.625,47 Punkte.

Die Fülle an Konjunkturdaten konnten zur Wochenmitte keine größeren Bewegungen an der Wiener Börse auslösen. So waren in der Eurozone die Einkaufsmanagerindizes (PMI) der Verarbeitenden Industrie und des Dienstleistungssektors zwar besser ausgefallen als erwartet, sie blieben allerdings unterhalb der Wachstumsmarke von 50 Zählern. Indes fielen die entsprechenden US-PMI unter ebene jene Marke.

Bei den wöchentlichen US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe registrierte das Arbeitsministerium in Washington 240.000. Experten hatten 225.000 neue Anträge prognostiziert.

Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter stiegen indes im Oktober mit plus 1,0 Prozent stärker als erwartet. Die Verkäufe neuer Häuser legten ebenfalls überraschend zu.

