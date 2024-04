Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert magere 0,02 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel mit kleinen Verlusten beendet. Der ATX schloss mit einem moderaten Rückgang von 0,02 Prozent auf 3.580,28 Punkte, nachdem er sich bereits den gesamten Verlauf nur wenig verändert präsentiert hatte. An Europas Leitbörsen trübte sich im Verlauf die Stimmung ein und es wurden ebenfalls Verluste verbucht. Auch an den US-Börsen wurde der jüngste Aufwärtsschub gestoppt. Zuvor hatte der Dow Jones vier Gewinntage in Folge absolviert.

Am heimischen Aktienmarkt rückte AMAG mit einer Zahlenvorlage und neue Analystenmeinungen zu Andritz, Rosenbauer und voestalpine ins Blickfeld der Akteure.

ISIN AT0000999982