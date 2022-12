Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert moderate 0,05 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit sehr kleinen Verlusten beendet. Der ATX gab um moderate 0,05 Prozent auf 3.117,79 Einheiten ab. Am Vortag hatte der heimische Leitindex in einer starken internationalen Anlegerstimmung noch deutliche 1,9 Prozent zugelegt. Am Berichtstag lasteten die klaren Verluste an der Wall Street europaweit auf den Aktienkursen. Die Abschläge in Wien fielen aber vergleichsweise gering aus.

Zudem lähmten die näher rückenden Weihnachtsfeiertage und der baldige Jahreswechsel den Börsenhandel. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene erneut sehr dünn. Unterstützung für den ATX lieferten vor allem die Zuwächse der OMV-Aktie in Höhe von 2,5 Prozent.

ISIN AT0000999982