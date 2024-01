Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert moderate 0,15 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel etwas leichter beendet. Der ATX schloss mit minus 0,15 Prozent auf 3.421,40 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen. Experten verwiesen auf zurückhaltende Anleger und einen dementsprechend ruhigen Handel.

Marktbewegende Datenveröffentlichungen habe es gestern nicht gegeben und auch heute standen keine wichtigen Einträge im Kalender, schrieben die Helaba-Analysten. Erst morgen werde es nach Einschätzung der Experten mit der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen international auf fundamentaler Ebene wieder interessant.

ste/sto

ISIN AT0000999982