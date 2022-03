Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert nach Vortagesrally 1,97%

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel klar tiefer beendet. Der heimische Leitindex ATX gab um 1,97 Prozent auf 3.123,08 Punkte nach. Marktbeobachter verwiesen auf eine Gegenbewegung auf die massiven Kursgewinne am Vortag. Am Mittwoch hatte der ATX im Zuge eines rasanten Erholungsschubes auf die vorangegangenen Verluste wegen des Ukraine-Russland-Krieges um beachtliche mehr als sieben Prozent zugelegt.

Auch die europäischen Leitbörsen gaben nach den satten Zuwächsen am Vortag nun wieder merklich nach. Die Entscheidung der EZB, die Leitzinsen auf einem Rekordtief zu belassen, lieferte am Berichtstag kaum Auswirkungen. Zudem gab es zum laufenden Angriff Russlands auf die Ukraine keine positiven Nachrichten. Das erste Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine seit Kriegsbeginn hat keine wesentlichen Fortschritte gebracht.

ste/sto

ISIN AT0000999982