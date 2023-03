Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert satte 4,37 Prozent

Die Wiener Börse ist am Freitag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Vor allem Abgaben in Bankenwerten wogen schwer auf den heimischen Aktienindizes. Der ATX verlor satte 4,37 Prozent auf 3.024,58 Einheiten, womit ein Wochenminus von mehr als drei Prozent zu Buche stand. In der Vorwoche hatte der ATX mehr als neun Prozent eingebüßt. Für den ATX Prime ging es zum Wochenschluss um 4,14 Prozent auf 1.534,64 Zähler hinab.

Die am heutigen Handelstag auftretenden Turbulenzen im Finanzsektor gingen vor allem von der Deutschen Bank aus, deren Aktien starke Abgaben verbüßten. So waren diese Woche die Credit Default Swaps der Frankfurter Bank stark gestiegen und befeuerten Sorgen vor einer weiteren Bankenpleite in Europa. Investoren flüchteten in sichere Anlagehäfen wie Anleihen und Gold. Vor diesem Hintergrund waren Konjunkturdaten nachrangig.

sto/mik

ISIN AT0000999982