Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert satte 4 Prozent

Die Talfahrt an der Wiener Börse hat sich am Freitag weiter fortgesetzt. Von der leichten Erholung vom gestrigen Donnerstag war bereits zu Handelsstart nichts mehr zu sehen. Neueste Entwicklungen im Krieg in der Ukraine sorgten für viel Verkaufsdruck an den internationalen Märkten. Nach dem schwachen Start an der Wall Street weiteten sich auch hierzulande die Kursverluste deutlich aus.

Der ATX verlor am Freitag satte 3,97 Prozent auf 3.029,95 Punkte. Damit ist auch die Marke von 3.000 Punkten beim heimischen Leitindex nicht mehr weit. Erst Mitte Jänner hatte der ATX noch erstmals seit 2008 wieder die Marke von 4.000 Punkten überschritten. Aber auch an den anderen Börsen in Europa wurden Aktien massenhaft abgestoßen. Der DAX in Frankfurt tendierte zuletzt um 4 Prozent tiefer und der Euro-Stoxx-50 gab um 4,5 Prozent nach.

pma/kat

ISIN AT0000999982