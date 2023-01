Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert starke 1,86 Prozent

Am Wiener Aktienmarkt wurden am Donnerstag deutliche Verluste verbucht. Der Leitindex ATX büßte starke 1,86 Prozent auf 3.279,78 Punkte ein. Auch die europäischen Börsen präsentierten sich mit deutlichen Kursabschlägen. Die jüngsten US-Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, belasteten international merklich die Stimmung.

"Die Anzeichen einer Konjunkturabkühlung in den USA mehren sich und drücken sich sowohl in den Unternehmensergebnissen als auch den makroökonomischen Daten aus", kommentierte ein Marktexperte. Bereits am Vorabend schloss die Wall Street tief im Minus und auch im Verlauf am Berichtstag ging es an den US-Börsen weiter abwärts.

