Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert starke 1,9 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen beendet. Der ATX schloss mit einem satten Minus von 1,94 Prozent auf 3.079,73 Punkte. International ging es mit den Aktienmärkten nach den jüngsten Notenbankentscheidungen deutlich ins Minus. Sowohl an der Wall Street als auch an den europäischen Leitbörsen gab es tiefrote Indizes zu beobachten.

Bereits am Vorabend hatte die US-Notenbank die Zinsen weiter angehoben sowie kein Ende der Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt und damit die Stimmung der Anleger getrübt. Am Berichtstag folgte nun die EZB mit einem 4. Zinsschritt in Folge nach oben um die Inflation einzudämmen. Zudem wurden weitere Anhebungen angedeutet und die Inflationsprognosen für heuer und 2023 nach oben revidiert. Damit wurde das Kaufinteresse an Aktien von Investoren weiter gedrückt.

