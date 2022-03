Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert weitere 0,8 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel schwächer, aber klar über dem Tagestief beendet. Der ATX büßte 0,81 Prozent auf 3.123,41 Einheiten ein, nachdem er im Frühhandel ein sattes Minus von fast drei Prozent aufgewiesen hatte. Marktbeobachter verwiesen auf einen Stabilisierungsansatz am heimischen Aktienmarkt nach der jüngsten Talfahrt.

An den zwei Vortagen brach der ATX wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine und damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die internationale Wirtschaft in Summe um beachtliche zehn Prozent ein. Am Berichtstag gab es nun an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street eine klar positive Tendenz zu beobachten und dies unterstützte auch in Wien. Es machten sich zudem wieder leichte Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung in dem Konflikt breit. Russland zeigt sich nach Kreml-Angaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch.

ste/pma

ISIN AT0000999982