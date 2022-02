Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX verliert weitere 0,99 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch erneut mit sehr schwacher Tendenz geschlossen und damit seinen jüngsten Abwärtsschub fortgesetzt. Nur vorübergehend im Frühhandel startet der heimische Aktienmarkt einen Erholungsversuch. Unverändert drückt der Russland-Ukraine-Konflikt auf die Stimmung der Investoren und auf die Aktienkurse.

Der heimische Leitindex ATX gab weitere 0,99 Prozent auf 3.631,93 Einheiten nach. Bereits an den vorangegangenen vier Handelstagen hatte der Index jeweils ein sattes Minus von mindestens 1,6 Prozent hinnehmen müssen.

Im Fokus steht an den Finanzmärkten unverändert die Ukraine-Russland-Krise. Mit eindringlichen Worten hat der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, die UN-Vollversammlung in New York vor einem Einmarsch Russlands in sein Land gewarnt. "Der Beginn eines groß angelegten Krieges in der Ukraine wird das Ende der Weltordnung sein, wie wir sie kennen", sagte Kuleba am Berichtstag vor dem größten Gremium der Vereinten Nationen.

ste/pma

ISIN AT0000999982